Face aux médias, Jocelyn Gourvennec a donné les clés d’une victoire Lilloise demain soir en Ligue des champions.

Alors que le LOSC ira à Stamford Bridge demain soir (21h) pour défier Chelsea, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur les chances des Nordistes en conférence de presse.

« Tout est une question d’état d’esprit. On doit aborder ce rendez-vous en étant léger. Le job, on l’a fait en déjouant les pronostics et en finissant premiers en phase de groupe. Là c’est du bonus, a soutenu le technicien français en conférence de presse. On est une équipe un peu poil à gratter, avec des joueurs aimant enfiler la peau de l’outsider. Dans cette configuration de match, on donne souvent le meilleur de nous-même. Il faudra s’en souvenir. La moindre erreur ne pardonnera pas. On ne va pas s’interdire de rêver plus grand. La tâche est extrêmement difficile, exaltante aussi. Dans le sport, on en a vu d’autres. Même si la chance est infime, on se battra pour ça. Les enjeux sont différents pour eux et pour nous. Lille est là pour réussir deux gros matchs. Sur le papier, Chelsea est au-dessus. Il n’y a pas de débat. Après, les matchs, il faut les jouer. Il s’agit d’être fort mentalement. Le reste, c’est de la bagarre. Ça, on sait faire. »