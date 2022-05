Voici les compositions d’équipe probables pour la finale de FA Cup demain (17h45) entre Chelsea et Liverpool.

En quête d’un nouveau trophée avec Chelsea après la Coupe du monde des clubs en début d’année, Thomas Tuchel pourra compter sur un effectif presque au complet face à Liverpool ce samedi en finale de FA Cup. Toujours privé de Ben Chilwell et Callum Hudson-Odoi (blessés), le coach allemand pourrait également aligner un milieu de terrain remanié. Avec N’Golo Kanté de retour de blessure et Matteo Kovacic touché à la cheville contre Leeds, Jorginho et Ruben Loftus-Cheek devraient hériter des places de titulaire. Buteur cette semaine, Romelu Lukaku aura lui aussi un coup à jouer à la pointe de l’attaque des Blues.

En face, pas de grosse surprise. Pour pallier l’absence Fabinho au milieu de terrain, Jürgen Klopp devrait faire descendre Jordan Henderson d’un cran derrière ses deux récupérateurs Keita et Thiago. En attaque, le Colombien Luis Diaz devrait encore être privilégié à Diogo Jota et Roberto Firmino.

Les compositions probables :

Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Silva, Rüdiger – James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso – Mount, Havertz, Lukaku

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté (ou Matip), Robertson – Keita, Henderson, Thiago – Salah, Mané, Diaz