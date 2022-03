Enorme fiasco du côté de Chelsea, Timo Werner veut quitter les Blues au plus vite. A la recherche de temps de jeu, il pourrait faire son retour en Bundesliga.

Recruté pour 53 millions d’euros en juillet 2020, Timo Werner était l’une des plus belles promesses en Bundesliga. Sous les couleurs du RB Leipzig, l’Allemand rayonnait avec un bilan de 78 buts en 127 rencontres disputées en championnat. Une étoile qui a rapidement chuté à Londres alors qu’il n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Blues. Cette saison, l’international n’a inscrit qu’un seul et unique but en Premier League en 14 titularisations. Un maigre bilan qui le pousse logiquement vers la sortie. Le buteur de 26 ans est agacé par sa situation : « Les choses ne se passent pas comme je le voudrais à Chelsea« , a-t-il confié à l’issue de la rencontre opposant l’Allemagne à Israël.

Une volonté de départ confirmée par Sport 1 qui indique que Timo Werner et son agent veulent quitter Londres cet été. Le Borussia Dortmund est particulièrement intéressé, comme d’autres écuries, mais la situation de Chelsea et son interdiction de vendre suite à l’invasion russe en Ukraine ainsi que son salaire et l’indemnité potentielle réclamée par les Blues sont de sacrés freins qui pourraient le forcer à s’éterniser sur le banc de Chelsea. Affaire à suivre…