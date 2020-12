Battu par Everton samedi, Lampard est revenu sur les ambitions de Chelsea. Si certains observateurs britanniques affirment que les Londoniens sont favoris au sacre cette saison, Lampard a tenu à affirmer le contraire.

«Je continue de lire que nous avons le groupe le plus fort de ce Championnat. Je ne comprends pas parce qu’autour, il y a des équipes qui ont gagné des titres ces trois ou quatre dernières années. Ces équipes ont des joueurs qui marquent une trentaine de buts par an. Elles ont des joueurs qui ont remporté la Ligue des champions. Ce n’est pas notre cas. Nous avons de jeunes joueurs, quelques-uns seulement ont remporté des titres. Mais nous avons surtout des joueurs qui débutent en Premier League, de jeunes joueurs qui jouaient en deuxième division. Nous sommes dans un processus de travail et ce qui est arrivé ce soir peut arriver. Je n’aime pas cela mais c’est un défi. Nous devons rebondir mardi face aux Wolves» a confié l’entraîneur des Blues après la défaite des siens face à Everton.