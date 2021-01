Un an et demi après sa nomination à la tête de Chelsea, l’avenir de Frank Lampard dans sa zone technique s’assombrit de plus en plus au fil des matches. L’humiliation reçue à domicile ce week-end par Manchester City (1-3) à l’occasion de la 17e journée de Premier League pourrait bien précipiter les choses.

Être entraîneur n’est pas un métier de tout repos. Ce monde est impitoyable et ne fait de fleur à personne. Pas même Franck Lampard et son statut de meilleur buteur de l’histoire de Chelsea, qui ne le protège en rien. En effet, l’Anglais est actuellement sur un fil dans sa zone technique comme le rapporte The Athletic.

Après avoir enchaîné les contre-performances contre Everton (1-0), Wolverhampton (2-1), Arsenal (3-1) et surtout la dernière en date contre City (1-3), la direction des Blues envisagerait de remplacer Lampard, qui n’arrive toujours pas à redresser la barre. Le média fait état de tensions en interne entre le manager et une partie de son effectif. Et un nom circule particulièrement en coulisse pour lui succéder : celui de Roman Abramovitch.

Pour rappel, Thomas Tuchel, libre depuis son départ du PSG, figure également dans la liste des prétendants.