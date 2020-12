Avant le match face aux Russes du FK Krasnodar ce mardi soir, Frank Lampard a évoqué le début de saison des deux recrues allemandes Timo Werner et Kai Havertz. Il pense que ces derniers ont un bel avenir avec le maillot Blues.

« Sa vitesse, sa nature directe, les choses qu’il crée pour l’équipe, le fait qu’il ait beaucoup d’occasions… J’aime ça. Timo va être un énorme joueur pour ce club. Quand il est tombé malade, sa forme était fantastique et il jouait bien, dans le rôle n°8, de milieu de terrain avancé, et j’étais ravi pour lui parce que vous pouviez voir qu’il l’appréciait et puis, évidemment, la covid a coupé court. » A-t-il expliqué en conférence de presse.

Avant de conclure : « Je n’ai absolument aucun souci pour Kai. Je sais qu’il va être un joueur énorme pour ce club, en Premier League. Il a tous les attributs, toute la personnalité, toute l’attitude et il va être un joueur de premier ordre. »