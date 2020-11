Considéré comme le troisième attaquant des Blues de Chelsea derrière Timo Werner et Tammy Abraham, Olivier Giroud doit retrouver plus de temps de jeu s’il veut pouvoir participer à l’Euro 2020.

Présent en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions ce mardi soir face au Stade Rennais, Frank Lampard est revenu sur la situation de son attaquant français. « Oli est très important dans notre équipe. Il a joué beaucoup de matchs l’année dernière. Il voudra toujours jouer plus, c’est un membre important de l’équipe et je veux qu’il reste. J’ai une très grande relation avec Oli mais s’il sent les choses différemment, nous aurons une conversation. »

Le champion du monde avec l’Equipe de France se pose quelques questions et pourrait envisager un départ des Blues lors du mercato hivernal afin de gagner plus de temps de jeu dans un nouveau club.