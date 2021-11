A la recherche de renforts défensifs, Chelsea serait sur le point de boucler l’arrivée de sa toute première recrue. L’heureux élu serait le défenseur central hongrois Attila Szalai, actuellement à Fenerbahçe.

Cela fait plusieurs mois que Thomas Tuchel cours après un renfort défensif de taille patron et l’Allemand serait sur le point d’être servi par sa direction. Dans quelques mois, Chelsea aura de gros problèmes en défense alors que César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen sont tous les trois en fin de contrat en juin prochain et que Thiago Silva n’est plus tout jeune, (36 ans). Pour y pallier, les Blues foncent sur Attila Szalai.

Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, le Champion d’Europe en titre s’apprête à enrôler sa toute première recrue un mois avant le début du marché hivernal. Considéré comme un joueur à grand potentiel, Attila Szalai, 23 ans, serait sur le point de rejoindre Chelsea pour 23 millions d’euros. Une belle plus value pour Fernbahçe qui l’avait recruté pour seulement 2M€ en janvier 2021.