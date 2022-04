Très contestée en Angleterre, la famille Ricketts s’est retirée du projet de rachat du club de Chelsea.

Le consortium américain dirigé par la famille Ricketts a annoncé ce vendredi qu’il retirait son offre de rachat de Chelsea. Une décision importante qui intervient un jour après la date limite de dépôt des candidatures pour le rachat des Blues, précédemment détenus par Roman Abramovitch. Dans un communiqué, Tom et Laura Ricketts, les propriétaires de la franchise de baseball des Chicago Cubs, et leurs partenaires, les milliardaires américains Ken Griffin et Dan Gilbert, annonce avoir décidé « de ne pas soumettre d’offre finale pour le Chelsea FC », faute d’accord sur la composition finale de leur proposition.

Nos confrères de L’Equipe précisent cependant que « trois autres candidats avaient manifesté leur volonté de soumettre une offre à la banque d’affaires new-yorkaise Raine Group, avant la date limite fixée à jeudi : Todd Boehly, copropriétaire d’une autre franchise de baseball – les Los Angeles Dodgers -, Martin Broughton, ancien président de Liverpool, et Steve Pagliuca, copropriétaire du club de basket des Boston Celtics ».