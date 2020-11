Devenu gardien numéro 2 à Chelsea depuis l’arrivée d’Edouard Mendy en toute fin de mercato estival, Kepa Arrizabalaga vit un début de saison très délicat. Il souhaite aujourd’hui quitter le club londonien dès le mois de janvier.

Si l’information vient du « SUN », le portier espagnol pourrait vraiment quitter les Blues au mercato et ainsi trouver un nouveau challenge. Agé de 26 ans, il souhaite aller voir ailleurs, afin de retrouver une place de titulaire tant en club qu’en sélection où David De Gea est aujourd’hui le gardien titulaire de l’équipe d’Espagne et qu’Unai Simon est devenu sa doublure.

Recruté durant l’été 2018 pour 80 millions d’euros et aujourd’hui sous contrat jusqu’en juin 2025, Kepa n’a jamais trouver sa place dans l’effectif de Frank Lampard et accepterait même de partir en prêt et baisser son salaire dès ce mercato hivernal.