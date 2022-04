Perturbé par les blessures, N’Golo Kanté n’affiche plus son niveau d’antan. Fin observateur, Anthony Cascarino craint que le Tricolore ne soit plus capable de réitérer ses performances passées et qu’il soit à la fin de sa carrière.

« Je déteste dire cela, et je ne suis pas sûr, mais c’est la fin de N’Golo Kante. Nous l’avons vu comme le plus grand, ou comme l’un des grands milieux de terrain de la dernière décennie mais on dirait qu’il est à la fin de sa carrière. J’ai vraiment l’impression qu’il s’est épuisé physiquement, il avait l’air épuisé. En milieu de semaine, il était opposé à des joueurs de 37 ans comme Modric, Kroos et Casemiro, qui ne sont pas tous aussi mobiles que lui, et pourtant j’ai eu l’impression qu’il luttait. J’ai regardé N’Golo au cours des trois derniers mois et je me demande si nous n’avons pas vu le meilleur de lui et qu’il commence à s’essouffler. J’espère que je me trompe, car c’est un joueur formidable« , a déclaré Anthony Cascarino sur TalkSport.