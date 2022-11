Plus rien ne va du côté de Chelsea. Samedi, les Blues se sont inclinés pour la troisième fois de suite en championnat sur le terrain de Newcastle (1-0).

Titulaire au coup d’envoi, Kalidou Koulibaly a fait part de son agacement à la fin de la rencontre, évoquant également les raisons de la mauvaise passe de son équipe.

« Ça fait mal. On était venu ici pour prendre trois points. On savait qu’ils étaient dans un bon moment, qu’ils mettent de l’intensité et que surtout à domicile ils ont leur public derrière eux. Donc on savait que ça allait être très difficile pour nous. Malheureusement, on a beaucoup de blessés et nous qui étions présents aujourd’hui ne sommes pas dans un bon moment. Le break arrive au bon moment pour nous. On a besoin de recharger les batteries, penser à autre chose et revenir après le Mondial avec une autre mentalité », a confié le Sénégalais pour Canal+.

Africa Top Sports