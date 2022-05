Pour défier Liverpool demain en finale de FA Cup, les Blues pourraient compter sur le retour de blessure de Kanté.

Alors que Liverpool devra se passer de Fabinho demain (17h45) en finale de FA Cup, Chelsea espère toujours pouvoir compter sur le retour de N’Golo Kanté, blessé depuis le 28 avril dernier. De passage en conférence de presse cet après-midi, Thomas Tuchel a donné des nouvelles plutôt rassurantes du Français. « Il (Kanté) s’est essayé hier (jeudi) à l’entraînement avec l’équipe. C’était une séance d’entraînement réduite à cause d’un long voyage et de la fatigue. Nous allons aussi essayer aujourd’hui (vendredi) avec lui. Il tient à le faire et j’espère qu’il arrivera à s’entraîner à 100 % pour que nous puissions compter sur lui demain (samedi). »

Le coach allemand a également assuré que Matteo Kovacic « se sent mieux », après le violent choc à la cheville reçu mercredi soir face à Leeds (3-0).