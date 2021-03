Les Blues de Chelsea pourraient recevoir un petit coup de pouce de la part de Mino Raiola dans les négociations avec le prodige Erling Haaland.

Véritable sensation de Bundesliga cette saison, Erling Haaland fait saliver les plus grandes écuries européennes. Le Norvégien est notamment sur les tablettes du Real Madrid, de Chelsea, de Manchester United ou encore de Manchester City. Reste à savoir lequel se montrera le plus généreux pour tenter d’acquérir le cyborg de 20 ans, auteur de 26 buts en 27 matchs toutes compétitions confondus avec le Borussia Dortmund.

Et si le Real Madrid semble vouloir attendre l’an prochain – et l’activation de sa clause libératoire à 75 millions d’euros – pour s’offrir les services du joueur, les cadors de Premier League devraient passer à l’action dès cet été. La presse britannique affirme notamment que les trois clubs cités plus haut préparent déjà des offres dépassant allègrement la barre des 100 millions d’euros. Mais dans son édition du jour, l’Evening Standard ajoute un détail qui a son importance. En effet le tabloïde précise que l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, pourrait avoir une influence considérable sur le choix final de sa pépite. Et compte tenu des mauvaises relations qu’entretient l’agent italien avec Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola, le Chelsea de Thomas Tuchel semble partir avec une longueur d’avance. Affaire à suivre…