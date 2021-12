Thiago Silva est très proche de prolonger son contrat avec les Blues jusqu’en juin 2023, selon Fabrizio Romano. Un problème de moins en défense pour Tuchel.

Thomas Tuchel est sur le point de rayer l’un des problèmes de sa liste des choses à faire. Thiago Silva, 37 ans, est tout proche de renouveler son contrat avec Chelsea d’après les informations de Fabrizio Romano. Le spécialiste du marché des transferts ajoute que ce nouveau contrat « est une question de temps » et le liera au club londonien jusqu’en juin 2023. C’est-à-dire à un peu plus de deux mois (il est né le 22 septembre) de son 39e anniversaire. Mais, comme tant d’autres footballeurs ces derniers temps, l’ancien Parisien ne semble pas ressentir le poids des années.

Alors que l’avenir d’Antonio Rüdiger est plus qu’incertain, que ceux d’Andreas Christensen et de César Azpilicueta sont également dans le flou, puisqu’ils sont tous libres à la fin de la saison et n’ont pas renouvelé, la prolongation de Thiago Silva sera une bouffée d’air frais pour Thomas Tuchel. Il a montré depuis son arrivée du PSG qu’il a encore la capacité de performer au plus haut niveau, remportant notamment la Ligue des champions face à Manchester City (1-0).