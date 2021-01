Un temps annoncé partant lors du mercato hivernal, Olivier Giroud aurait fait son choix pour l’avenir. Le champion du monde français compte bien rester dans l’effectif des Blues.

« La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J’arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l’année. Mais encore une fois, j’ai l’ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j’ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe. » Explique-t-il dans un entretien au « Dauphiné Libéré ». Giroud prend donc le risque de ne pas disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France s’il ne gagne pas plus de temps de jeu en club.