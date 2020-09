Giroud ne fera pas de conflit ! En effet, le joueur de Chelsea ne voit aucun inconvénient avec l’arrivée de Timo Werner dans l’effectif.

“J’ai prouvé au coach qu’il pouvait compter sur moi” a expliqué Giroud lors d’une interview accordée à Téléfoot. “Je n’ai pas encore parlé avec lui (Frank Lampard NDLR), mais la compétition va nous porter vers le haut et un grand club doit avoir différentes options à chaque fois. On veut se joindre à la course au titre et je suis là” a-t-il continué. Confiant, le Français ne craint pas la concurrence avec Timo Werner, arrivé en provenance du RB Leipzig. “Werner, ce n’est pas le même profil que moi. J’espère avoir du temps de jeu“.