Habitué au statut d’outsider la saison dernière, le coach des Blues préfère garder la même ligne de conduite pour aller défier la Juve demain soir (21h).

De passage en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc de la deuxième journée de Ligue des champions entre la Juventus Turin et Chelsea, Thomas Tuchel a fait le point sur ce défi de taille qui attend les Blues.

« La Juve est une équipe très expérimentée. C’est un grand club. Elle a eu quelques problèmes au démarrage avec ses résultats en Serie A, mais elle a été très convaincante en Ligue des champions. Les joueurs qui rentreront (pour remplacer Dybala et Morata) voudront montrer ce qu’ils valent. On peut difficilement être classé comme outsider quand on est le tenant du titre. L’an dernier, on était devenus meilleurs à chaque match et on a été considérés comme un prétendant sérieux très tard dans la compétition, ce qui nous a aidé. Aujourd’hui, on fait peut-être partie des favoris, cela a une plus grande valeur, ça donne plus de motivation de jouer contre nous. On doit l’accepter. C’est de notre faute parce qu’on a remporté cette compétition. Mais on préfère venir comme outsider, et on l’est (intérieurement). On doit se libérer de ces attentes et qu’elles ne deviennent pas nos attentes. »