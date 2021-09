Les gros matchs d’Aurélien Tchouaméni s’enchainent et l’interêt des plus grands clubs d’Europe grimpe.

À 21 ans Aurélien Tchouaméni est lune des plus grandes promesses françaises au milieu de terrain. Et sa très grosse saison avec Monaco, suivi de sa première titularisation avec les Bleus attire les plus gros clubs européens.

Selon The Athletics, c’est Chelsea qui est sur le dossier. En quête d’un milieu de terrain, les Blues semblent donc très chauds sur le milieu monégasque.