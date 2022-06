Officiellement de retour à l’Inter Milan en prêt, Romelu Lukaku quitte Chelsea et les problèmes. En Italie, l’attaquant belge va essayer de retrouver de la confiance là où tout avait marché pour lui il y a deux saisons.

Après une pige décevante à Chelsea, Romelu Lukaku semble heureux de retourner à l’Inter Milan. Il s’est exprimé : “C’est une sensation incroyable. Ce que nous avons réalisé ici il y a un an était fantastique. Cela vaut pour l’équipe, les fans et aussi moi personnellement. L’Inter m’a tellement donné et j’espère faire encore mieux que la dernière fois. Il est maintenant temps de travailler dur en tant qu’équipe et, espérons-le, de faire encore mieux qu’avant. Nous avons parlé de tant de choses et du fait qu’il me semblait impossible de revenir ici, mais nous y sommes parvenus et je lui suis reconnaissant (au président, ndlr) pour la façon dont il a continué à pousser et à croire que c’était possible. Nous avons finalement réussi à le faire et je suis ravi d’être de retour. »