Pisté par les Blues, le jeune Matthijs de Ligt pourrait rejoindre la Premier League contre près de 95 millions d’euros cet été.

Cet été, un gros chantier attend les Blues de Chelsea en défense. Si le vétéran Thiago Silva a déjà prolongé son bail d’un an, et devrait prochainement être imité par César Azpilicueta, le flou est encore total concernant l’avenir d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Liés au club londonien jusqu’en 2022, les deux défenseurs centraux sont pistés par plusieurs cadors européens. Mais en cas de départ, Chelsea a déjà prévu de sortir le chéquier pour s’offrir le Néerlandais Matthijs de Ligt.

Précieux cette saison à la Juventus Turin, de Ligt refuse pour l’instant de prolonger son contrat avec les Bianconeri. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, sa situation pose problème en interne et si un accord n’est pas trouvé avant la fin de la saison, la Juve n’hésitera pas à placer son colosse de 22 ans sur la liste des transferts. De son côté, Calciomercato précise que Chelsea devra alors débourser 80 millions de livres (soit plus de 96 millions d’euros) pour s’attacher les services de l’ancien capitaine de l’Ajax.