Leader de l’Inter Milan champion en Italie, Romelu Lukaku a accordé un entretien au Corriere della Serra dans lequel il évoque son avenir et l’avenir de son coach.

A l’Inter Milan, Romelu Lukaku a trouvé le point de chute idéal pour performer. Le Belge entretient une relation particulière avec son coach, Antonio Conte : « Je ne pense pas qu’il partira. Lui aussi est vraiment heureux, il se sent bien. Il a une équipe qui le suit et lui donne une grande confiance, à l’entraînement et dans les matches. Nous avons tout pour ouvrir un nouveau cycle. »

Dans un second temps, le Diable Rouge s’est exprimé sur son propre avenir et sur les nombreux prétendants tel que Chelsea qui le convoitisent : « Aujourd’hui je ne fais plus attention aux rumeurs. Quand on est jeune on pense différemment. Jeudi prochain, je vais avoir 28 ans. Dans ma tête je suis convaincu que je suis dans une équipe qui peut faire de grandes choses. On peut gagner et grandir à nouveau, recommencer un nouveau cycle. Nous avons un entraîneur qui peut faire de grandes choses. Il essaie toujours de donner le meilleur de lui-même. »

De belles déclarations d’amour envers son club et son coach. En contrat jusqu’en 2024 avec l’Inter, la tendance n’est pas à un départ pour Lukaku. Chelsea peut aller faire ses emplettes ailleurs.