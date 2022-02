Chelsea s’est imposé 2-1 arès prolongations face à Palmeiras en finale de la Coupe du monde des clubs, à Abu Dhabi.

Les hommes de Thomas Tuchel s’étaient défaits d’Al-Hilal (1-0) en demi-finales pendant que les Brésiliens eux ont éliminé Al Ahly (2-0). Ils remporte le trophée, après celui de la Ligue des champions, achevant une saison en or. Havertz a inscrit le but de la délivrance en prolongations, évitant la séance de tirs au but. Auparavant, Lukaku avait ouvert la marque à la 55e puis Palmeiras avait égalisé sur penalty à la 62e.