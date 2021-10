Thomas Tuchel, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2024, était présent lors du festival du Sport de Tronto en Italie. En marge de cet événement, l’entraineur allemand a exprimé son désir d’entrainer un jour en Série A.

Après la Bundesliga, la Ligue 1, la Premier League, bientôt la Serie A ? C’est le souhait de Thomas Tuchel, l’ancien entraineur du Paris Saint-Germain a exprimé son souhait à l’avenir de prendre la tête d’une équipe évoluant dans le championnat italien.

« J’ai un lien avec votre pays, je me souviens toujours des grandes équipes italiennes depuis que je suis enfant, de nombreux Italiens vivent en Allemagne et j’y passe souvent mes vacances. Ce serait un plaisir de venir entraîner en Serie A et de ressentir l’ambiance que vous ressentez pour ce sport » a confié l’actuel entraineur des Blues.

Depuis son licenciement du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel réalise des merveilles avec le club londonien où il notamment remporté la ligue des Champions la saison dernière face à Manchester City.