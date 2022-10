Selon la presse espagnole, le nouveau propriétaire de Chelsea avait fait d’Aurélien Tchouaméni sa priorité avant d’arriver à la tête du club londonien.

Arrivé à la tête de Chelsea cet été, le milliardaire américain Todd Boehly a rapidement voulu inscrire son empreinte au club. Très impliqué dans le mercato des Blues, il aurait fait le forcing pour faire venir Cristiano Ronaldo (37 ans) à Stamford Bridge avant de se heurter au refus catégorique de Thomas Tuchel. Un point de désaccord entre les deux hommes qui coûtera plus tard sa place sur le banc à l’entraîneur allemand. Mais CR7 n’était pas la seule priorité de Boehly à en croire les informations de Sport.

Le quotidien catalan explique en effet que le nouveau propriétaire des Blues avait le béguin pour Aurélien Tchouaméni (22 ans). Auteur d’une saison XXL dans les rangs de l’AS Monaco, le Français a finalement rejoint le Real Madrid cet été contre un joli chèque de 100 millions d’euros. De quoi agacer Todd Boehly, qui ne comprend pas pourquoi Chelsea ne s’est pas positionné plus tôt sur le dossier. La vérité étant que l’ancienne directrice sportive Marina Granovskaia a d’abord privilégié la piste Saul Niguez – prêté la saison dernière chez les Blues – avant d’espérer ouvrir les négociations avec Monaco en janvier 2023. Mais le Real Madrid a été bien plus rapide et Boehly peut s’en mordre les doigts.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !