Face aux médias, Antonio Rüdiger a laissé planer le doute concernant son avenir à Chelsea alors que son contrat expire en 2022.

De passage en conférence de presse en début de semaine après la large victoire de l’Allemagne contre l’Arménie (4-1), Antonio Rüdiger en a profité pour évoquer son avenir en club. « Non je ne pense pas à l’avenir. Je me concentre sur ce qui est imminent. Je le dois au club, à l’entraîneur et à l’équipe. J’ai toujours dit que Chelsea était mon contact numéro un. Je suis uniquement concentré sur Chelsea pour le moment. Nous verrons ce qui se passe. »

Le défenseur central de 28 ans se retrouve dans une situation assez inconfortable alors que son contrat avec Chelsea se termine en juin 2022. Thomas Tuchel souhaite évidemment prolonger le contrat d’un joueur qu’il a totalement métamorphosé depuis son arrivée à Londres, mais Rüdiger se montre un peu trop gourmand au goût des dirigeants de Chelsea à en croire les informations de la presse britannique. Reste à savoir si l’Allemand saura rester fidèle au champion d’Europe ou s’il se laissera plutôt tenter par les sirènes du Real Madrid, du Bayern Munich ou encore du PSG. Affaire à suivre…