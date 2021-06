Le cas Erling Braut Haaland semblait s’être calmé ces dernières semaines à l’aube de l’Euro, mais il n’en est rien ! Le prodige norvégien aurait déjà sa prochaine destination en tête en donnant sa préférence aux Blues de Thomas Tuchel.

A 20 ans, Erling Braut Haaland éclate les pelouses allemandes de son talent. Auteur d’une saison stratosphérique, 41 buts et 12 passes décisives en 41 rencontres, le Cyborg est convoité par l’Europe entière. Néanmoins, selon les informations du Telegraph, le Norvégien aurait donné sa préférence à Chelsea. Les Blues seraient d’ailleurs déjà en pleine négociation avec le Borussia Dortmund afin de s’assurer le deal peu importe qu’il se fasse cette année ou la saison prochaine. Un avantage certain pour les Blues de Thomas Tuchel, récemment titré vainqueur de la Champions League. Un véritable coup dur pour Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone qui prétendaient à recruter le prodige né à Leeds.