Future star du football suédois, Roony Bardghji pourrait faire l’objet d’un transfert avoisinant les 100 millions d’euros… à seulement 16 ans.

Roony Bardghji a marqué un grand but pour Copenhague ce dimanche. Jusqu’ici rien d’exceptionnel, si ce n’est qu’il est devenu à 16 ans, le plus jeune joueur d’origine suédoise et koweïtienne à marquer dans la Super League danoise. Il est déjà international U-19 avec la Suède et sur les réseaux sociaux, il est comparé à un certain… Lionel Messi !

Mais son talent ne fait pas uniquement le buzz sur internet. En effet, à en croire les informations locales, Roony serait dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, Chelsea, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. De quoi donner le tournis et encore plus lorsque la presse danoise évoque un transfert autour des 100 millions d’euros. « Lorsque le moment sera venu et que les grands clubs se présenteront, la prochaine étape sera franchie. Mais pour l’instant, il joue pour Copenhague », a déclaré son entraîneur Jess Thorup à TV3. « Je ne pense pas à l’avenir, je veux juste gagner mon temps de jeu ici », a lancé de son côté le phénomène de 16 ans, qui garde les pieds sur terre.