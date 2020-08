Capitaine de Chelsea, César Azpilicueta a confié au Daily Mail avoir traversé une période très compliquée en début d’année 2020, au point de devoir partir pour se ressourcer.

«Personnellement, il y a eu un moment, après le match de Sheffield (en août 2019, ndlr), je ne me voyais pas à mon niveau et je me sentais déprimé. J’ai essayé de parler honnêtement dans le vestiaire, je n’ai pas de problème à m’avouer fautif. De temps en temps, il suffit d’être humble et de reconnaître ses torts. Puis c’était la pause internationale. J’ai éteint le téléphone pendant quatre jours et j’ai apprécié passer du temps avec ma famille. À partir de ce moment, j’ai senti la pression se relâcher. Ça m’a sauvé » a confié l’ancien de l’OM aux médias britanniques.