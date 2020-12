C’est donc l’Atletico qui a été désigné pour affronter Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Questionné sur la difficulté de ce match, Frank Lampard n’en démord pas.

Comme chaque année, le tirage de la Ligue des Champions nous promet un printemps exceptionnel. Mais si certains ont plus de chance, d’autres comme Chelsea, se prennent une grosse écurie dans les dents. Et ce, tout en finissant premiers de sa poule. Et ce sera l’Atletico pour les blues, rien que ça. Mais si Frank Lampard sait que ce ne sera pas une partie de plaisir ces huitièmes de finale, le manager ne part pas battu d’avance, loin de là.

« Je pense que la plupart des gens diront que c’est le plus dur que nous aurions pu avoir, sur la forme actuelle, l’expérience européenne, là où ils sont en Liga. Mais tous les matchs à jouer sont difficiles en Ligue des champions. Nous devons avoir confiance en nous. Et quand le match arrive, il faut battre des équipes comme ça pour gagner la Ligue des champions. C’est comme ça. Nous devons nous présenter et faire notre travail et être confiants sur le fait qu’on peut les battre », a-t-il expliqué.