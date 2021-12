Malgré l’arrivée de Romelu Lukaku l’été dernier, Chelsea n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Erling Haaland la saison prochaine.

Avec le cas Kylian Mbappé, toujours en ballotage entre le PSG et le Real Madrid, le feuilleton Erling Haaland sera très certainement l’autre dossier chaud à surveiller l’été prochain. Encore buteur ce week-end avec le Borussia Dortmund (3-1), le Norvégien devrait attirer les plus grands clubs de la planète avec une clause libératoire annoncée entre 75 et 90 millions d’euros. Si comme Mbappé son cœur semble pencher pour le Real Madrid, le Cyborg est également dans le viseur de Manchester United, Manchester City… et visiblement Chelsea, à en croire la récente interview de Jody Morris (ancien adjoint de Frank Lampard chez les Blues) pour Stadium Astro.

« Je pense qu’ils (Manchester United) auront la concurrence des meilleurs clubs du monde. On n’obtient pas toujours la signature qui semble parfaite. Ils auront la concurrence de Manchester City, et je pense que Chelsea sera également impliqué. Je sais que Chelsea s’intéressait à lui avant, je sais qu’il a parlé à Frank, quand il était manager de Chelsea. Je pense que c’est un type qui sait qu’il est demandé et qu’il ne sera pas pressé de prendre des décisions, comme il l’a fait jusqu’à présent. Il est en bonne position, mais il y aura sept ou huit grandes équipes après lui. Il faudra quelque chose de spécial pour l’avoir. Je sais qu’il avait des options (pour accéder à la Premier League) avant d’aller à Dortmund et il a pris la décision qu’il pensait être la meilleure pour sa carrière. On dirait qu’il a eu raison. »