Cette semaine, Chelsea aurait reçu une nouvelle offre de rachat de la part du milliardaire saoudien Mohamed Alkhereiji.

Toujours à la recherche d’un repreneur, alors que l’ancien propriétaire Roman Abramovitch a été contraint de quitter le navire à cause de ces étroites relations avec le président russe Vladimir Poutine, le club de Chelsea aurait reçu une nouvelle offre de rachat ce lundi. D’après les informations de notre confrère de chez CBS Sports Ben Jacobs, la société Saudi Media Groupe – dirigée par le richissime Mohamed Alkhereiji – a proposé environ 3,2 milliards d’euros pour reprendre les rênes du cador londonien. Après Newcastle, racheté en fin d’année 2021, les Blues de Chelsea pourraient à leur tour passer sous pavillon saoudien.

« Je peux confirmer que Saudi Media Group a fait une offre de 2,7 milliards de livres sterling (3,2 milliards d’euros) pour acheter Chelsea. Mohamed Alkhereiji est un fan de Chelsea et il dirige un consortium privé. Il n’a aucun lien direct avec le gouvernement (…) Il a l’aide, afin de trouver des financements et des partenaires (mais pas de soutien financier direct à ce qu’on me dit), de Mohammed bin Khalid Al Saud. Ce qui est intéressant à propos de Khalid Al Saud, c’est qu’il est également président de Saudi Telecom Company (STC). STC appartient à l’État saoudiens et les propriétaires de Newcastle, PIF, en détiennent toujours des parts (…) Je précise qu’il s’agit d’une coïncidence qu’un autre fournisseur de télécommunications ait un lien avec ce rachat à la lumière de la situation de UK Three (Ndlr : sponsor maillot qui a annoncé son départ de Chelsea). La raison pour laquelle je dis cela est que STC ne pourra pas faire partie d’un consortium (sans problèmes importants) et si Chelsea changeait de sponsor de maillot, ce serait plus probablement NEOM (Ndlr : un projet de ville futuriste située au Nord-Ouest de l’Arabie saoudite, à proximité de la Jordanie, de l’Égypte et d’Israël) ou la nouvelle compagnie aérienne nationale saoudienne », a notamment détaillé Ben Jacobs sur les réseaux sociaux.