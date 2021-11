Le bras de fer entre Chelsea et Antonio Rüdiger ne fait que commencer, pendant que le Real Madrid et le PSG restent à l’affut.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2022, Antonio Rüdiger pourrait jouer un sale tour à Thomas Tuchel. Impressionnant depuis l’arrivée de son compatriote allemand sur le banc des Blues en début d’année, le défenseur central de 28 ans ne manque pas d’admirateurs. D’après les informations du Telegraph, il aurait refusé une nouvelle offre de prolongation de contrat de la part de son club. Les Londoniens lui auraient proposé un salaire avoisinant les 165 000 euros par semaine, mais les prétentions de Rüdiger sont bien plus élevées : autour des 235 000 euros par semaine d’après la presse britannique.

Une situation délicate dont pourrait profiter le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain à partir du mois de janvier. Les Merengues auront en effet la possibilité de négocier directement avec le joueur et son représentant à l’ouverture du mercato hivernal. De son côté, le club de Chelsea pourrait baisser pavillon et se concentrer sur les prolongations de contrat de ses autres joueurs. Toujours selon le Telegraph, Chelsea a repris les négociations avec Andreas Christensen et prépare en parallèle de nouveaux contrats d’un an pour ses deux vétérans, Thiago Silva et César Azpilicueta. Cet été, les Blues tenteront également de blinder leurs deux pépites : Mason Mount et Reece James.