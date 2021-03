Thomas Tuchel parle du prochain mercato estival de son équipe Chelsea. Il ne semble pas forcément d’accord pour recruter massivement. Il trouve que son équipe est complète.

L’ancien coach du PSG est revenu sur le mercato estival après le match nul et vierge face à l’équipe de Leeds United samedi dernier. « Il n’est pas nécessaire maintenant de réfléchir pour l’été ou de réfléchir à des solutions autres que celles dont nous disposons. Nous avons des joueurs avec lesquels nous sommes satisfaits et qui ont le potentiel d’être plus décisifs, et nous essaierons de les aider. »