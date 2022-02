Mardi soir, Lille, champion de france en titre, s’est incliné 2-0, contre Chelsea, champion d’Europe et du monde en titre en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite mais surtout un score sévère selon l’entraineur des Dogues, Jocelyn Gourvennec.

Lille est condamné à l’exploit. Mardi soir, le champion de france en titre, s’est incliné, 2-0, sur la pelouse de Chelsea lors des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Dans trois semaines, les dogues devront marquer au minimum deux buts pour espérer se qualifier en quart de finale. À l’issue de la rencontre, Jocelyn Gourvennec, entraineur du LOSC, a estimé que le score ne correspond pas à la physionomie de la rencontre.

« On est évidemment déçus de perdre, surtout par deux buts d’écart. Le regret il est là-dessus, car on n’est pas battus sur des gestes de classe, on est battus sur un corner et un contre bien joué. C’est difficile de perdre 2-0, je trouve ça sévère compte tenu de ce qu’on a produit. (…) Ce sera difficile, mais dans trois semaines, devant notre public… On peut très bien faire comme eux, ouvrir le score sur un corner. Si on mène 1-0, après on n’est plus très loin. Il faut croire en nous, croire en nos chances », a insisté le technicien du club nordiste en conférence de presse.

Lille devra relever la tête, dimanche à 20h45, sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un match important pour les deux équipes dans la course à l’Europe.