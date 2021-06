Toujours en quête de renforts cet été, Thomas Tuchel pourrait vendre 13 joueurs de son effectif pour s’offrir Erling Haaland et Achraf Hakimi.

Après une saison exceptionnelle, qui s’est soldée par un titre de champion d’Europe le 29 mai dernier après un court succès (1-0) face à Manchester City, le club de Chelsea compte bien se battre l’an prochain pour conserver son trophée. Pour ce faire Thomas Tuchel, qui dispose déjà d’un effectif bien fourni grâce aux 250 millions d’euros investis par Roman Abramovitch l’été dernier, souhaite renforcer son onze avec deux superstars : Erling Haaland et Achraf Hakimi.

Encrore ahurissant cette saison avec le Borussia Dortmund, le Norvégien serait considéré comme le buteur qu’il manque à cette équipe des Blues. Mais pour se l’offrir dès cet été, le club londonien devra débourser entre 150 et 200 millions d’euros. Un montant colossal auquel viennent s’ajouter les 70 millions d’euros du transfert d’Achraf Hakimi. Également en négociation avec le Paris Saint-Germain, le latéral Marocain pourrait snober l’offre de 60 millions du club français pour se lancer en Premier League.

Et à en croire le média britannique Sky Sports, Thomas Tuchel a déjà un plan bien ficelé en tête pour s’offrir ces deux joueurs de classe mondiale. Le technicien allemand a en effet listé pas moins de 13 joueurs qui devront faire leur valise cet été. Parmi eux, on retrouve les buteurs Tammy Abraham et Olivier Giroud, mais également Tiémoué Bakayoko, Emerson, Davide Zappacosta ou encore le jeune Callum Hudson-Odoi. Avec ces ventes, l’ancien du PSG espère réunir 240 millions d’euros et débuter son immense chantier.