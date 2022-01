Jorge Sampaoli, entraineur de l’Olympique de Marseille, était en conférence de presse avant le 16e de finale de Coupe de France contre Chauvigny. Le technicien argentin a notamment évoqué l’état de la pelouse qui pourra jouer un rôle clé dans le déroulement de la rencontre mais pas que…

« Je ne sais pas sur quelle pelouse nous jouerons, mais il faudrait aussi que les instances surveillent l’état des terrains, cela ferait grandir encore la compétition. En 2022, une petite équipe doit aussi pouvoir jouer dans un grand stade et sur une belle pelouse, le spectacle ne doit pas être gâché sur ce point. Il faudra s’adapter rapidement. On ne va pas modifier tout ce qu’on a mis en place depuis des mois parce que le terrain est de mauvaise qualité. Avec notre jeu offensif habituel, on devra dominer avec le ballon une équipe qui sera agressive, essayera de chercher les deuxièmes ballons et de développer des transitions. Si on n’est pas prêts à ça, on peut être surpris », a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.