En fin de contrat dans quelques semaines avec l’Atletico Madrid, Luis Suarez ne souhaite pas continuer l’aventure dans la capitale. Le buteur uruguayen aurait deux choix pour son avenir et un éventuel retour au FC Barcelone est évoqué.

Si l’on en croit les éléments des journalistes ‘d’El Chiringuito’, le buteur des Colchoneros va faire ses valises en juin prochain. Suarez pourrait bien rester en Espagne et pourquoi pas dans une équipe qu’il connaît sur le bout des doigts. Le natif de Salto pourrait bien faire son retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2020 pour s’inscrire à Madrid. Mais aujourd’hui, le joueur de 35 ans envisage de revenir en Catalogne et pourquioi y terminer sa carrière… La nouvelle doit néanmoins être prise avec précaution car selon une autre information, Luis Suarez viserait un départ à l’Inter Miami, club de l’ancienne vedette du Real Madrid et du Paris Saint-Germain David Beckham. Affaire à suivre…