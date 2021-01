Placardé par Zinedine Zidane, le meneur de jeu espagnol devrait quitter la capitale dès le mois de janvier.

L’avenir d’Isco semble de plus en plus éloigné du Real Madrid. Le meneur de jeu espagnol ne trouve pas sa place parmi dans l’effectif de Zinedine Zidane et aimerait quitter la Maison Blanche en janvier pour relever un nouveau défi. Pour le moment, comme le rapportent les médias espagnols, aucune demande concrète n’est arrivée du côté de la capitale espagnole.

Cependant, l’intérêt de Mikel Arteta, manager d’Arsenal, est connu. Il aurait demandé aux émissaires du grand club londonien d’observer Isco en vue de le recruter dès janvier. C’est en tout cas ce qu’affirme le Sun dans son édition du jour, expliquant comment l’entraîneur espagnol cherche des solutions valables pour sortir d’une situation catastrophique en Premier League. Actuellement, les Gunners occupent la 15e place de la Premier League, avec seulement six équipes derrière eux et une zone de relégation de plus en plus proche.