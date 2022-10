À 28 ans, Alexia Putellas est entrée dans l’histoire. La footballeuse espagnole est en effet devenue la première joueuse à remporter deux fois le Ballon d’Or France Football féminin, ce lundi.

« Je suis ravie d’être là. C’est magique ! Avec le premier j’ai découvert ce que c’était que le Ballon d’Or. L’avoir à nouveau aujourd’hui, ça me rend unique. L’objectif maintenant, c’est de me remettre en forme, me remettre à niveau, voire mieux car je ne veux pas dire adieu à tout ça. » a-t-elle déclaré pour L’Équipe.

Pour rappel, Putellas a été auteure de 42 buts en 55 matchs la saison passée, et 22 passes décisives.