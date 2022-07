Hakim Ziyech pourrait bientôt quitter Chelsea pour rejoindre l’AC Milan.

Le mercato du champion d’Italie prend forme. Les Rossoneri accélèreraient dans le dossier Hakim Ziyech. Selon les informations de Sky Sports, le joueur de 29 ans pourrait quitter rapidement les Blues pour rejoindre Milan. Les contacts auraient été établis entre l’AC Milan et l’ailier. Fabrizio Romano ajoute que le Marocain veut partir de Chelsea et que les Blues sont ouverts à le laisser filer. En quittant Chelsea et Thomas Tuchel, Ziyech pourrait retrouver du temps de jeu. La saison dernière l’ancien de l’Ajax Amsterdam est devenu le remplaçant de luxe du technicien allemand. Sous contrat jusqu’en 2025, le Marocain est estimé à 28 millions d’euros.