Édouard Mendy a fait un passage éclair à l’Olympique de Marseille, lors de la saison 2015-2016. Mais s’il a eu la possibilité de prolonger avec le club de la cité phocéenne, ce dernier a assuré qu’il n’y voyait aucun intérêt…

« J’ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n’y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve Mandanda et Yohann Pelé. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c’était de trouver un club ambitieux qui pouvait m’offrir du temps de jeu. Attention, je sortais d’une saison avec la réserve de l’OM, donc je n’allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités », a déclaré le joueur, qui évolue désormais à Chelsea, dans une interview accordée à So Foot.

Cette saison, Édouard Mendy a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues dans les cages de Chelsea.

