Franck Kessié, qui est en fin de contrat avec l’AC Milan l’été prochain, se rapprocherait de plus en plus du FC Barcelone.

C’est l’un des joueurs libres de l’été prochain les plus courtisés. Annoncé dans les petits papiers du PSG ou encore de plusieurs clubs de Premier League, Franck Kessié se rapprocherait fortement du FC Barcelone. Selon les informations de Sport.es, les deux parties ont rapproché leurs positions sur le plan économique et. Le quotidien catalan indique « que son arrivée au Camp Nou est de plus en plus proche ». Le milieu de terrain ivoirien n’aurait pas été convaincu par les offres d’Everton et d’Arsenal et il serait séduit à l’idée de jouer au Camp Nou. Si le Barça réalise cette opération, les Blaugrana réaliseraient un grand coup avec l’acquisition d’un milieu solide et expérimenté. Le joueur de 25 ans dispute actuellement sa cinquième et dernière saison avec le Milan AC. Tous les ans, il a disputé au moins 30 matchs de Serie A et a même inscrit 13 buts la saison dernière.