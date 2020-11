Titulaire hier après-midi avec l’AS Saint-Etienne lors du naufrage 4-1 à Brest, Zaydou Youssouf (21 ans) n’a pas vraiment apprécié la septième défaite consécutive des verts.

Le milieu de terrain stéphanois est revenu sur le match et n’a pas mâché ses mots au moment de parler de sa prestation insipide ainsi que celle de ses partenaires.

« Ça fait mal. En deuxième mi-temps, on a essayé de revenir, de devenir plus conquérant, mais ça n’a pas été suffisant. Il faut qu’on se réveille, parce que ça commence à faire beaucoup. On va bien travailler et se projeter sur le prochain match. Face à Lyon, on a montré une bonne image, on a montré de belles choses. On n’a pas su répéter ce qu’on a fait. Ce n’est pas normal, il faut se réveiller, se bouger le cul sur le prochain match et montrer un autre visage », a exhorté l’ancien Bordelais au micro de Téléfoot.