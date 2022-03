Pedri fait sensation. Vainqueur du Golden Boy et du Trophée Kopa, le joueur de 19 ans promet d’avoir un bel avenir. D’ailleurs, quand on lui demande ce qu’il vise désormais, le joueur du FC Barcelone ne rougit pas et vise clairement le Ballon d’Or.

« Le Ballon d’Or car c’est le plus grand des trophées ! Mais, avant de gagner le Ballon d’Or, on va se concentrer sur les titres collectifs. Ce sont les plus importants. Gagner une Coupe du monde pour ton pays, ce doit être complètement fou. Pour l’instant, c’est le Trophée Kopa. J’en suis très heureux. Il récompense le travail réalisé toute l’année, et c’est fou d’en être le vainqueur. C’est le début, j’espère… C’est une fierté de succéder à deux monstres comme Kylian Mbappé et Matthijs de Ligt. Ce sont des cracks, le futur est à eux. De plus, on n’a pas toujours l’habitude de voir des milieux récompensés. Xavi et Iniesta par exemple n’ont jamais eu le Ballon d’Or », a-t-il déclaré dans une interview accordée à France Football.

