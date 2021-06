Relégué en deuxième division cette saison, Schalke risque de se faire piller au prochain mercato. Ses meilleurs joueurs ainsi que ses pépites les plus prometteuses devraient bientôt quitter le club. L’OM et le LOSC souhaitent en profiter et se lance sur le prometteur Mehmet Aydin.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Plusieurs prétendants européens viennent frapper à la porte de Schalke 04 pour y recruter les meilleurs joueurs. Officiellement relégué depuis plusieurs semaines, le club allemand devrait voir s’éloigner ses cadres ses individualités les plus importantes ainsi que ses pépites les plus prometteuses. Deux cadors de Ligue 1 souhaite en profiter, l’Olympique de Marseille et le LOSC.

Selon Marca, les deux clubs emblématiques de notre championnat se lancent sur la piste menant à Mehmet Aydin. Le jeune de 19 ans compte cinq titularisations en Bundesliga cette année qui lui ont permis de démontrer ses nombreuses qualités. L’Olympique de Marseille et le LOSC sont donc sur le coup tout comme le Betis et Valence. International U19 avec l’Allemagne, l’ailier droit est décrit comme un joueur très doué techniquement, rapide et efficace devant le but. Il est en fin de contrat avec Schalke en juin 2022, une belle opportunité à saisir pour les deux clubs français.