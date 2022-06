Dans quelques jours Neymar verra son contrat avec le Paris Saint-Germain se prolonger jusqu’en juin 2027. Si le Brésilien reste l’une des stars de l’équipe à l’instar de Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, le club champion de France n’a pas caché son envie de le vendre durant le mercato.

Au cours d’une interview donnée il y a quelques jours Nasser Al-Khelaïfi a clairement ouvert la porte pour un départ du Sud-Américain durant le mercato estival. Une décision prise par les dirigeants qui n’ont jamais pu réellement compter sur l’ancien barcelonais malgré un transfert fou de 222 millions d’euros. Ancien joueur et même légende du club, Rai a donné son avis sur cette histoire et il souhaite donner une dernière chance à son compatriote.

« Il a déjà vécu plein de choses dans sa carrière mais il n’a que 30 ans. Il a du talent et une histoire d’amour avec Paris. Il peut faire plein de choses encore pour le club. Avec le Brésil, c’était la même chose. Il est venu aux JO en 2016, il a gagné et c’était le seul titre qui manquait au Brésil. C’était l’un des principaux joueurs de cette compétition », a déclaré Raí au sujet de l’international brésilien (119 sélections, 74 buts) qui a disputé la saison dernière 28 matches avec le PSG, inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives.