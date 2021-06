Ronald Koeman aujourd’hui entraîneur du FC Barcelone, les choses auraient pu être bien différentes si Xavi avait accepté le poste de coach du club catalan. Mais aujourd’hui, l’ancien milieu de terrain ne semble pas pressé de revenir.

Toujours aussi épanoui dans sa vie au Qatar où il officie toujours comme entraîneur à Al Sadd, Xavi Hernández va poursuivre son aventure au Moyen-Orient. À l’occasion d’une interview pour « La Vanguardia », il s’est confié sur son avenir à court terme et refuse aujourd’hui le FC Barcelone. « Nous avons renouvelé pour deux ans avec Al Sadd, nous sommes très heureux et ouverts à d’autres offres d’autres clubs, mais calmement. Ma priorité maintenant est ma famille et je ne ressens pas le besoin de partir. Je suis bien comme je suis. J’apprends, je fais des erreurs, je suis impliqué dans un très beau projet, qui ne concerne pas seulement Al Sadd mais aussi la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un an. J’aurai un rôle important. Je ne suis pas pressé d’entraîner le Barça, » a lâché Xavi lors de cette interview. Un point e vue qui se comprend, car ce n’est jamais facile de coacher une telle équipe et avec si peu d’expériences sur un banc. Le dernier exemple en date, Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus Turin. Affaire à suivre…