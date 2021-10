Selon Dominique Sévérac, Lionel Messi décrochera assurément son 7ème Ballon d’Or en fin d’année.

Auteur de son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain cette semaine en Ligue des champions face à Manchester City (2-0), Lionel Messi s’est replacé dans la course au Ballon d’Or, dont le lauréat sera désigné le 29 novembre. Pour le journaliste de RTL Dominique Sévérac, l’Argentin est même le favori de cette édition 2021, loin devant Robert Lewandowski, Karim Benzema et Jorginho.

« Je n’ai pas attendu qu’il y ait ce but face à City pour me dire que Lionel Messi était le meilleur joueur du monde. Il a fini meilleur buteur du championnat espagnol (30 buts), qui je crois est l’un des meilleurs championnat du monde. Cet été, il a gagné une compétition qui s’appelle la Copa America, qui est beaucoup moins technique mais il a quand même survolé la compétition. Il y aura bientôt la remise du Ballon d’Or et il reste le favori. Il est le meilleur joueur du monde naturellement et je n’attends pas un but à la 74e minute pour le constater. »