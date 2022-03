En pleine crise, Chelsea pourrait se faire chiper trois stars par la Juventus Turin cet été.

Alors que le club de Chelsea traverse une période très délicate, la Juventus Turin a bien l’intention de profiter de la situation. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a jeté son dévolu sur trois éléments importants de l’effectif des Blues : Antonio Rüdiger, Jorginho et Marcos Alonso. Si l’Allemand arrive en fin de contrat cet été, ce n’est pas le cas de ses deux autres coéquipiers. Si le transfert de Marcos Alonso, qui n’entre plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel, pourrait être bouclé aux alentours des 15 millions d’euros, celui de Jorginho s’annonce plus délicat. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2023, le milieu de terrain italien est aujourd’hui estimé à 45 millions d’euros.

Reste à savoir si Chelsea sera contraint de vendre plusieurs cadres de son effectif cet été. Pour rappel, la vente du club a été suspendu et de nombreux sponsors tournent le dos à l’actuel 3e de Premier League en raison des étroites relations que l’ancien propriétaire Roman Abramovitch entretenait avec le président russe Vladimir Poutine.